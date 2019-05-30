Kıbrıs

Yedidalga’da iskeleden denize dalan genç ağır yaralandı

30 Mayıs 2019

Yedidalga’da dün saat 13.30 sıralarında iskeleden denize dalan 21 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 13:30 sıralarında, Yedidalga’da Çukur Galif Plajı’nda, Emre Aşçı (E-21) iskeleden denize daldığı sırada zemine çarpması sonucu yaralanmıştır.

Olayda yaralanan Emre Aşçı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından boyun kırığı teşhisi ile Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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