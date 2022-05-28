Yedidalga Aksu, 3 puanı üç golle aldı

Yedidalga Aksu, üç Puanı üç golle aldı

Gürsel KARAGÖZLÜ

25 yıl önce, liglere ara veren ve bu yıl Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, tarafından organize edilen İktisat Bank Bölgesel Terfi Müsabakaları 2 liginde, mücadele veren Yedidalga Aksu Spor Kulübü, Denizli Bilal İyigün stadında karşılaştığı Poy Rent a car Yeşilyurt Spor Derneği’ni 3-1 mağlup ederek, üç puanı alan taraf oldu.

Denizli Bilal İyigün Stadı’nda, Olgun Canik’in yönettiği yardımcılıklarını Gülben Küçük ve Hülya Güney’in yaptığı karşılaşmada Yedidalga Aksu Spor kulübünden Mustafa Karabetça, Ramazan Kartal ve Hüseyin Akaçalı’nın attığı gollerle 3-1 galip gelerek üç puanı alan taraf oldu. , Poy Rent a car Yeşilyurt Spor Derneğinin golünü Şükrü Koçar attı.

Stat: Denizli Bilal İyigün

Hakemler: Olgun Canik – Gülben Küçük – Hülya Güney

Yedidalga Aksu Spor Kulübü: Ali Kurt, Ali Avcı, Emre Öreç, Ertuprul Küçükandaç, Fırat Soykan Başavcı, Hüseyin Akaçalı Mustafa Buldaç, Mustafa Karabetça, Ramazan Kartal, derken Örü.

Poy Rent a car Yeşilyurt Spor Derneği: Cengiz Pınar, Osman Gürgöze, Hakan Özkaratan, Eren Meral, Hasan Bülbül, Serdal Sümer, Deren Ağdelen, Mehmet Alşan, Hakan Özkan, Şükrü Koçar,Mehmet Özadalı.

Karşılaşmanı 9 dk da Yedidalga Aksu atağında topla buluşan Mustafa Karabetça, kaleci Cengiz ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Cengiz’in solundan topu fileler ile buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 45 dk da Poy Rent a car Yeşilyurt Spor atağında orta sahadan Mehmet’in defansarkasına gönderdiği topla buluşan Şükrü Koçar kaleci Ali’nin solundan topu filelere göndererek beraberliği bulan golü attı 1-1. İlk deve bu sonuçla tamamlandı.

İkinci devrede karşılıklı ataklarla devam etti. Her iki takımda bulduğu fırsatları değerlendiremedi. 85 dk da Yedidalga Aksu spor kulübünden Ramazan Kartal topla buluştu ve kaleci Cengiz ile karşı karşıya kalarak topu fileler ile buluşturarak takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmada 4 dk lıkuzatma verildi. 90+4 dk da Yedidalga Aksu ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Hüseyin Akaçalı kaleci Cengiz’in sağından yetişemeyeceği köşeden fileler ile buluşturarak takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı. Yedidalga Aksu Spor kulübü 25 yıl aradan sonra döndüğü liglere üç puan alarak başladı.

Karşılaşmayı her iki takım taraftarları tribünleri tam olarak doldurdu. Karşılaşmaya ilgi büyüktü.