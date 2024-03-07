Yedek Subay aday adaylığı yoklamaları 11 Mart’ta yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 2024 yılı 47’nci dönem 1’inci devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, yarına kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının 11 Mart’ta yapılacağını duyurdu.

GKK’dan yapılan yazılı açılamaya göre, yoklamalar 11 Mart Pazartesi 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacak.

Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylarının yoklama tarihinde şu belgeleri yanlarında bulundurmaları istendi:

“KKTC kimlik kartı, KKTC doğum kayıt belgesi, Çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, Mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti, Varsa sürüş ehliyeti, ikametgah belgesi, PPD ve tetanoz aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belgeler, sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu.”

Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden haklarında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Duyuru metnine mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecek.