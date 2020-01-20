YDÜ’lü Anderson zirvede

ANDERSON, HEM ‘VERİMLİLİK’ HEM DE ‘SAYI’ LİDERİ: YDÜ’den Anderson hem verimlilikte hem de sayı liderliğini elinde bulunuruyor. Anderson 32,00 verimlilik ve 27,20 sayı ortalaması ile ilk sırada yer alıyor

Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Erkekler Süper Ligi’nde heyecan devam ediyor.

Ligde şu ana kadar yenilgisiz tek takım YDÜ kalırken maç fazlası ile lider konumda bulunuyor.

Koopspor 6 maçta topladığı 11 puanla ilk sırada yer alırken, YDÜ 5 maçta 5 galibiyet 10 puanla ikinci sırada yoluna devam ediyor.

Üçüncü Girne Amerikan Üniversitesi, dördüncü Soyerspor, beşinci Lefke Avrupa Üniversitesi ve altıncı Doğu Akdeniz Üniversitesi 8’er puanla ligde play-off kovalayan takımlar.

Anderson hem ‘verimlilik’ hem de ‘sayı’ lideri

Oyuncu performanslarına bakıldığında YDÜ’den Anderson ve Palmer, Koopspor’dan Mandic ve Miskovic , Soyerspor’dan Fırat Ceylan ile LAÜ’den Ömer Güner’in başarılı oyunlarının rakamlara da yansıdığı görülüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Lashard Anderson 32,00 verimlilik ve 27,20 sayı ortalaması ile ilk sırada yer alıyor

Ribaunt ortalamalarında Soyerspor’dan Fırat Ceylan 14,6o’lık performansı ve asist ortalamalarında ise Koopspor’dan Mandic’in 6,33’lık ortalaması ile ilk sırada yer alıyor.

Ligin en verimli oyuncusu ise 32,00’lik verimlilik puanı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nden Lashard Anderson’un ilk sırada olduğu görülüyor.

Süper Lig

Takımlar O G M AS YS P

1.Koopspor 6 5 1 512 452 11

2.YDÜ 5 5 0 441 318 10

3.GAÜ 5 3 3 425 408 8

4.Soyerspor 6 2 4 383 396 8

5.LAÜ 6 2 4 410 441 8

6.DAÜ 7 1 6 366 524 8

Verimlilik Puanı Ortalama O P Ort

1.Lashard Anderson (YDÜ) 5 160 32,00

2.Darryl Palmer (YDÜ) 5 148 29,60

3.Ivan Mıskovıc (Koopspor) 6 169 28,17

4.Vukasın Mandic (Koopspor) 6 157 24,50

5.Ömer Güner (LAÜ) 5 125 20,83

Sayı Ortalama O Top. Ort.

1.Lashard Anderson (YDÜ) 5 136 27,20

2.Ömer Güner (LAÜ) 6 138 23,00

3.Vukasın Mandic (Koopspor) 6 125 20.83

4.Darryl J.Palmer (YDÜ) 5 103 20,60

5.Ivan Miskovıc (Koopspor) 6 107 17.83

Ribaunt Ortalama O Top. Ort.

1.Fırat Ceylan (Soyerspor) 6 73 14,60

2-Darryl J.Palmer (YDÜ) 5 66 13,20

3.Ivan Miskovic (Koopspor) 6 75 12,50

4.Akinjide Omisakin (DAÜ) 7 62 8,86

5.Ömer Güner (LAÜ) 6 49 8,17

Asist Ortalama O Top. Ort.

1.Vukasın Mandic (Koopspor) 8 38 6,33

2.Doğukan Demirman (LAÜ) 6 36 6,00

3.Lashard Anderson (YDÜ) 5 25 5,00

4.Hamit Çeliktaşlılar (LAÜ) 6 15 3,75

5.Kercem İnancı (Koopspor) 6 20 3,30