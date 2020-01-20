BasketbolSpor

YDÜ’lü Anderson zirvede

Basketbol Erkekler Ligi’nde oyuncu istatistikleri dikkat çekmeye başladı

20 Ocak 2020

 

ANDERSON, HEM ‘VERİMLİLİK’ HEM DE ‘SAYI’ LİDERİ: YDÜ’den Anderson hem verimlilikte hem de sayı liderliğini elinde bulunuruyor. Anderson 32,00 verimlilik ve 27,20 sayı ortalaması ile ilk sırada yer alıyor

 

Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Erkekler Süper Ligi’nde heyecan devam ediyor.

Ligde şu ana kadar yenilgisiz tek takım YDÜ kalırken maç fazlası ile lider konumda bulunuyor.

Koopspor 6 maçta topladığı 11 puanla ilk sırada yer alırken, YDÜ 5 maçta 5 galibiyet 10 puanla ikinci sırada yoluna devam ediyor.

Üçüncü Girne Amerikan Üniversitesi, dördüncü Soyerspor, beşinci Lefke Avrupa Üniversitesi ve altıncı Doğu Akdeniz Üniversitesi 8’er puanla ligde play-off kovalayan takımlar.

 

Anderson  hem ‘verimlilik’ hem de ‘sayı’ lideri

Oyuncu performanslarına bakıldığında YDÜ’den Anderson ve Palmer, Koopspor’dan Mandic ve Miskovic , Soyerspor’dan Fırat Ceylan ile LAÜ’den Ömer Güner’in başarılı oyunlarının rakamlara da yansıdığı görülüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Lashard Anderson 32,00 verimlilik ve 27,20 sayı ortalaması ile ilk sırada yer alıyor

Ribaunt ortalamalarında Soyerspor’dan Fırat Ceylan 14,6o’lık performansı ve asist ortalamalarında ise Koopspor’dan Mandic’in 6,33’lık ortalaması ile ilk sırada yer alıyor.

Ligin en verimli oyuncusu ise 32,00’lik verimlilik puanı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nden Lashard Anderson’un ilk sırada olduğu görülüyor.

 

Süper Lig

Takımlar                                                            O             G             M              AS           YS             P

1.Koopspor                                                         6              5              1              512         452           11

2.YDÜ                                                                5              5              0              441         318           10

3.GAÜ                                                                5              3              3              425         408             8

4.Soyerspor                                                       6              2              4              383         396             8

5.LAÜ                                                                6              2              4              410        441              8

6.DAÜ                                                               7              1              6              366         524             8

 

Verimlilik Puanı Ortalama                         O            P             Ort        

1.Lashard Anderson  (YDÜ)                        5        160         32,00

2.Darryl Palmer (YDÜ)                                5        148         29,60

3.Ivan Mıskovıc  (Koopspor)                       6       169          28,17

4.Vukasın Mandic  (Koopspor)                   6       157          24,50

5.Ömer Güner (LAÜ)                                  5       125          20,83

 

 Sayı Ortalama                                                  O             Top.        Ort.

1.Lashard Anderson   (YDÜ)                              5              136        27,20

2.Ömer Güner (LAÜ)                                          6              138         23,00

3.Vukasın Mandic (Koopspor)                            6                125      20.83

4.Darryl J.Palmer (YDÜ)                                    5              103        20,60

5.Ivan Miskovıc (Koopspor)                               6              107        17.83

 

 

 

 

 Ribaunt Ortalama                                         O             Top.        Ort.

1.Fırat Ceylan (Soyerspor)                          6              73           14,60

2-Darryl J.Palmer (YDÜ)                                               5              66           13,20

3.Ivan Miskovic (Koopspor)                       6              75           12,50

4.Akinjide Omisakin  (DAÜ)                        7              62             8,86

5.Ömer Güner (LAÜ)                                    6              49             8,17

 

Asist Ortalama                                                  O             Top.        Ort.

1.Vukasın Mandic (Koopspor)                     8              38           6,33

2.Doğukan Demirman (LAÜ)                      6              36           6,00

3.Lashard Anderson (YDÜ)                         5              25           5,00

4.Hamit Çeliktaşlılar (LAÜ)                           6              15           3,75

5.Kercem İnancı (Koopspor)                        6              20           3,30

 

 



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Bir Yorum

  1. Merhabalar Andersonu gönülden tebrik ediyoruz.
    35 Laü Ömer, bence ligin ilk sezonuna rağmen en dikkat çekici ve değişik yeteneği, Koop veya YDÜ de olsa takım oyunu ve bir uzun ile Anderson abisini geçermiydi çok merak ediyorum?
    Palmer daha iyi başlamıştı bir tık aşağıda şu an..
    Fırat Ceylan uzunluğundan iyi faydalanıyor ve burdayım diyor.
    İvan ve Mandiç tecrübeleri ile yaşlarına rağmen (özellikle Mandiç) hakkını veriyorlar tebrik etmemiz lazım.
    İstatislikler şeffaf mı kayma veya yanlışlıklar oluyor mu bilemiyoruz, çatlak sesler geliyor diye deikkat çekmek lazım.
    Emeği geçenlere şükranlarımızı iletiyoruz..

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