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YDÜ yüz siperi üretimine başladı

25 Mart 2020

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kovid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında yüz siperi seri üretimine başladığını duyurdu.

YDÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık çalışanlarının korunması için Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü ve NEU3D Laboratuvarı araştırmacıları ile Günsel otomotiv mühendisleri tarafından geliştirilen yüz siperinin seri üretimine başlandı.

Açıklamada, yüz siperinin karantina alanında veya kesin/olası COVID-19 tanılı hastalar ile çalışan sağlık personellerine ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, yüz siperinin sterilizasyon çalışmaları ve testlerinin başarıyla tamamlandığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi doktorları tarafından test edildiği vurgulandı.

Standart cerrahi veya n95/ffp2 maskelere ek olarak yüz bölgesini damlacıklardan koruma özelliğine sahip olan yüz siperi iki parçadan oluşuyor. Vizör kısmı ile vizör tutucu parçanın montajı kullanıcı tarafından kolayca birkaç saniye içinde yapılabiliyor. Aynı zamanda vizör tutucu parçanın gaz sterilizasyona uygun olduğu da testler ile kanıtlandı. Sağlık personeli kullanım sonunda talimata uygun olarak vizörü ayırıp tutucu parçayı da gaz sterilizasyon (etilen oksit, formaldehit veya plazma) ünitesine gönderebilecekler.




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