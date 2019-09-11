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YDÜ yetenek sınavı ile öğrenci alacak

11 Eylül 2019
YDÜ yetenek sınavı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı; 2019-2020 öğretim yılı lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına yetenek sınavı ile öğrenci alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, KKTC ve TC yurttaşı adaylar sınav kayıtlarını, sınavın yapılacağı 16 Eylül saat 09.45’e kadar Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığına müracaat ederek yapabilecek.

YETENEK SINAVI TARİH VE YERLERİ

Tüm adayların başvuru kaydı ve yetenek sınavı 16 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalında gerçekleşecek.

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