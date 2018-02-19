YDÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 2 Haziran’da

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2018-2019 öğretim yılına yönelik “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”, 2 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.

YDÜ’den yapılan açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşı öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme ve Burs sıralama sınavı için, 1 Haziran’a kadar kayıt yaptırabilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinde 4 yıl eğitim gören TC uyruklular da Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Sıralama sınavına girebilecek.