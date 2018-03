KKTC’den 13 firma Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na katılıyor

Kuzey Kıbrıs’tan 13 firma, Kıbrıs Türk Sanayi Odası organizasyonuyla Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na katılıyor.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, küresel gıda sektörünün en yeni ve en iyi ürünlerinin tedarik zincirleriyle buluştuğu dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Gulfood, dün açıldı ve 22 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

Kuzey Kıbrıs standında ziyaretçilere, hellim, taze kaşar, delikli peynir, labne, dondurma, tahin, tahin helvası çeşitleri, Türk kahvesi, espresso, çekirdek kahve çeşitleri, donmuş unlu mamuller, lokum, likör çeşitleri, zeytinyağı tanıtımı ve tadımı yaptırılıyor.

“DÜNYA TİCARET KAPILARINI AÇMAK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNUYORUZ”

KTSO Başkanı Candan Avunduk, ziyaretçi sayısının kalitesi ve yüksekliği, ticaret hacminin en yoğun olduğu bölgede sanayicilerin ürünlerini alıcıların beğenisine sunduğunu belirtti.

Avunduk, fuara ilk katılımlarının 2007 yılında olduğunu, o günden bugüne hem ticari hem stant hem de katılımcı sayısı açısından çok büyük gelişme elde ettiklerini kaydetti.

Bu fuardan katılımcıların yeni iş bağlantılarıyla döneceğine inandığını söyleyen Avunduk, “28 Avrupa Birliği ülkesi ambargosuna rağmen Kıbrıslı Türk sanayiciler yıllardır dünya ticaret kapılarını aşmak için girişimlerde bulunmaktadır. Bu konuda da başarılı olmuşuzdur” diye konuştu.

125 ÜLKEDEN 4 BİN 229 FİRMA KATILIYOR

Dubai’de bulunan Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan 1 milyon metrekarelik kapalı alandaki fuara bu yıl 125 ülkeden 4 bin 229 firma katılıyor.

Fuara KKTC’den katılan 13 firma şöyle:

“Akgöl Süt Ürünleri Sanayi, Avunduk Süt Ürünleri Sanayi (Meriç) Bağlarbaşı Trading Ltd., Defne Helva, Gircon Ltd (Girne Con Kahve), Gülgün Süt Ürünleri Ltd., Helvasan Ltd, Koop Süt, Marşıl Dondurma Ltd. (Mardo), Onan Frozen Food Ltd (Maestro), Özlem Akay Süt Ürünleri, Ece Un Sanayi Ticaret LTD. (Petek Pastaneleri), Reha Süt Ürünleri”.