Keller Williams Kuzey Kıbrıs İngiltere Satış Ekibini Kuruyor

KW Kuzey Kıbrıs ofisi kurucu ortağı Pırıl Şentürk Halim tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs ofisinin İngiltere ayağının da olacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre Ocak ayı sonunda Keller Williams Kuzey Kıbrıs ekibinin İngiltere’de yaptığı sunumlar ve toplantılar sonucunda bu kararın alındığı açıklandı.

Gayrimenkul dünyasının en büyük markalarından biri olan Keller Williams’ın İngiltere’de de hızla büyümekte olduğu kaydedilen açıklamada, KW Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’deki bölge müdürlükleriyle yapılan görüşmeler neticesinde, ülkemizdeki emlakların İngiltere pazarında daha hızlı ve güvenli satışının yapılabilmesi için bu işbirliğinin önemli olduğu vurgulandı.

İngiltere’deki Keller Williams yetkililerinin, ülkemizdeki iş fırsatlarını yatırıma dönüştürebilmek için ofisleri arasındaki işbirliğine önem verdikleri belirtildi.

KW Kuzey Kıbrıs kurucu ortağı Pırıl Şentürk Halim: “tek ekip, tek güç”

Uluslararası güclerini ve işbirliklerini, ülkemize ekonomik yatırım fırsatı olarak sunacaklarını belirten KW Kuzey Kıbrıs kurucu ortağı Pırıl Şentürk Halim ayrıca yakın zamanda atılan bu adımların meyvelerini ülke olarak hep birlikte toplanacağını belirtti.

Tüm dünyadaki ofislerle tek bir ofismiş gibi çalıştıklarını söyleyen Halim, bu uluslararası organizasyonda yer almak bize tek ekip, tek güç olma imkanı veriyor.

Böylece ülkemiz için çok önemli bir yer tutan İngiltere emlak pazarının daha sistematik ve gelir getirici konuma taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Kurulan İngiltere Satış ekibinin yapacağı çalışmaları, açılımları ve elde edilecek gelişmeleri kamuoyuyla yakın zamanda daha detaylı olarak paylaşacaklarını da belirtti.