YDP PM üyesi İbrahim Dinlemez istifa etti

YDP PM üyesi Küçük Kaymaklı Teşkilat Başkanı İbrahim Dinlemez YDP’den istifa ettiğini duyurdu.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclis Üyesi Küçük Kaymaklı Teşkilat Başkanı İbrahim Dinlemez YDP’den istifa ettiğini duyurdu.

Üç yıldır parti mensubu olan Dinlemez, istifa gerekçesi olan 10 Nisan tarihinde yapılan YDP Kurultayı sonrasında çıkan sorunları gösterdi.

Açıklama şöyle:

#KAMU #DOĞUŞ #OYU nun bilgisine. Yaklaşık üç yıldır mensubu olduğum, ve bu süre içerisinde KAYMAKLI TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI , PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ yaptığım #YENİDEN #PARTİSİ nin bir neferi olarak her zaman Hakk’ın ve halkımın çıkar ve menfaatlerini en üst düzeyde tutarak gerek maddi gerek manevi olarak yönetim kurulu uyelerimle birlikte çalıştım. Lakin 10 Nisan 2021 tarihinde yapılan genel kurultay sonrasında ortaya çıkan sorunlar , akabinde partimizin genel başkanı tarafından ” yaklaşık 500 , 600 kişi nin istifa edip gideceğini , bayramdan sonra onlar gitmezse biz göndereceğiz ” şeklinde ki beyanat ları şahsımı , yönetim kurulu üyeleri mi ve bize büyük umutlarla gelip üye olan çok kıymetli üyelerimizi derinden üzmüştür. Bu sebeple , Y.D.P KAYMAKLI TEŞKİLATI , YÖNETİMİ VE saygı değer ÜYELERİMİZLE birlikte istifa etmeye karar verdiğimizi siz saygı değer kamu oyuna bildirir ,saygılarımı sunarım

YDP PM UYESİ

K.KAYMAKLI TŞK. BSK

İBRAHİM DİNLEMEZ