YDP kan bağışı kampanyası düzenliyor

YDP Kadın kolları başkanı Sinem Tip Covid 19 hastalığı geçirmiş kişileri immün plazma tedavisi için kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

Yeniden Doğuş Partisi kadın kolları hastanede koronavirüs nedeniyle tedavi gören hastaların tedavisi için uygulamaya başlanılan “immün plazma” yöntemi için bağış çağrısı yaparak, konuya ilişkin farkındalık oluşturmak maksatlı çalışmalarına başladı.

Konu ile alakalı konuşan YDP kadın kolları başkanı Tip; bu virüsü vücuduna alıp iyileşmiş bir kişi olarak durumun vahametini ve aciliyetini çok daha iyi anlamaktayız dedi. Bu hastalığı geçirdiğimiz sürece ben ve arkadaşlarım konu ile alakalı bir çok araştırma ve tedavi yöntemleri okuyarak yapılması gerekenler konusunda bir çok bilgiye sahip olduk.

Yapılan çağrılara da bakacak olursak en iyi tedavi yöntemlerinden biride daha önce hastalığı geçirmiş olan bireylerin kanında enfeksiyona karşı oluşan antikorların alınıp hasta bireylere aktarılması olduğu gözükmektedir. Tedavimiz sürecinde uzmanların ve tedaviye yönelik bazı vatandaşların sosyal medya hesapları üzerinden de bağış çağrısında bulunduğu gördük ve YDP olarak bu konuda elimizden geleni yapmak adına çalışmalarımızı başlattık…

Tip, hafta içi yapacağımız organizasyonun ne şekilde ve nasıl olacağını yetkililerle görüştükten sonra basın ile paylaşacağız dedi..Her duyarlı vatandaşımızın bu kampanyaya destek olmalarını umduklarını belirten Tip, bu vesile ile hastanelerde ve dışarda bu hastalık için canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza da minnettarlığımızı belirtiyoruz dedi…