LAÜ Akademisyeni, evde düşme riskine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmeler yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İpek İkiz, “Evde düşme riskine karşı alınabilecek önlemler” ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

“Yaşlı nüfusun evlerinde daha fazla zaman geçirdiği bu dönemde, ev kazaları ve ev içi düşme oranlarında artış görülebilir. Ayrıca, nörolojik ve ortopedik rahatsızlığı olan bireylerde de denge bozuklukları ve buna bağlı düşmelerle sıkça karşılaşılmaktadır” diyen İkiz, buna yönelik ev içerisinde alınabilecek önlemlerden bazılarını şöyle sıraladı;

Denge probleminiz varsa fizyoterapistinize danışarak size uygun denge ve koruma egzersizlerini öğrenin ve düzenli olarak uygulayın. Evde takılabileceğiniz fazla eşyaları kaldırın. Evde kullanıma uygun, kaymayan, altı silikonlu çoraplar ve terlikleri tercih edin.

Banyo; Eğer denge probleminiz ya da diz veya kalça probleminiz varsa oturup kalkmanızı kolaylaştırmak ve düşme riskinizi azaltmak amacıyla, küvet, duş ve tuvalet kenarlarına tutunma barları takabilirsiniz. Islak zeminlerde, kaymaz paspaslar ve yapışkan şeritler kullanabilirsiniz. Destekli duş taburesi ve kolay kavranabilen bir duş başlığı ile banyonuzda daha güvenli ve daha rahat kullanabileceğiniz bir ortam yaratabilirsiniz.

Mutfak; Belinizi ve dizlerinizi zorlayabilecek eğilme ve çömelmelerden kaçınmak için, her gün kullandığınız ürünleri kolay erişilebilir bir yerde tutun. Üst raflardaki hafif eşyalara ulaşmak için uzun saplı kavrayıcılar kullanabilirsiniz.

Yatak odası; Telefonunuzu ve ışık düğmelerini yatağınızdan erişebileceğiniz bir yere yerleştirin. Yataktan kalkmadan ve ayakta durmadan önce bir veya iki dakika yatağın kenarında oturmak, başınızın dönmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Aydınlatma; Evinizin her odasının iyi bir şekilde aydınlatılması önemlidir. Her odaya giriş ve çıkışta ulaşılabilmesi kolay ışık anahtarları olmalıdır.

Oturma odası; Kabloları yürüyüş yolunuzdan kaldırın. Kaygan yüzeyleri, kaymayan halı veya materyaller ile kaplayın. Evinizdeki halılar kaygan yapıda ise veya takılmaya neden olabilecek pozisyonda ise onları kaldırın ya da altlarına çift taraflı bant takarak yere sabitleyin.