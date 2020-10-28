YDP ilçe kongre tarihleri belli oldu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam toplanarak ilçe kongre tarihlerini belirledi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre 21 Kasım Cumartesi Güzelyurt-Lefke; 22 Kasım Pazar Girne; 28 Kasım Cumartesi İskele; 29 Kasım Pazar Gazimağusa ve 6 Aralık Pazar Lefkoşa’da ilçe kongresi gerçekleşecek.

Buna göre ilçe başkanlığı, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlığı ve ilçe yönetim kurullarına aday olmak için müracaat edecek olan parti üyelerinin, 19 Kasım Perşembe günü saat 17.00’a kadar ilçe idare amirliklerine veya parti genel merkezine bir dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.

Konu ile ilgili bilgi veren YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu “Mart ayında partimizin olağan genel kurulu var. Yapılması muhtemel bir erken genel seçim tarihine göre, olağan kurultayımızın tarihini ileri veya geri alabiliriz. Ama her hâlükârda ilçelerde kongrelerimizi yapmak ve muhtemel bir erken genel seçime hazır hale gelmek zorundayız. İlçelerde oluşacak yeni yönetimler partimizi genel seçimlere götürecek yönetimler olacak” dedi.

Zaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Bir taraftan ilçe kongre hazırlıklarımızı yaparken, diğer taraftan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını sandık bazında inceliyoruz. İlçe kongrelerinden sonra hem üyelikleri güncelleyeceğiz hem de yeni bir teşkilatlanma yapısı geliştireceğiz. Ayrıca yeni bir üye kampanyası başlatarak üye sayımızı artıracağız.”

Öte yandan YDP MYK’sı aldığı kararla tüzük gereği, seçimler öncesi görevlerinden alınan ve yetkilerini ilçe seçim kurullarına devreden ilçe başkanları görevlerine iade etti.