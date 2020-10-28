Koronavirüs nedeniyle oynanamayan futbol malum hepimizin yarası. Futbolun başlaması da yine hepimizin ortak beklentisi. Bu konuda farklı düşünen olmadığına inanmak istiyorum.

Bireysel branşlarda müsabakalar başladı. Takım sporları da başlıyor.

Tekvando, bisiklet, yüzme, kempo, triatlon ve dün itibarıyla da hentbol ile basketbol da başlıyor açıklamaları yapıldı. E halı saha futbol maçları, küçük yaştaki çocukları futbol antrenmanları, düğün, nişan, toplantı, kurultay, Saray’da tebrik, Maraş’ta piknik derken heryerde bir toplanma ve hareket oluyor.

Hal böyle olunca da futbolcular ayaklandı. Sosyal medyadan ortak bir hareket başlattılar.

Futbolumuzu geri verin yazarak en güzel anlarını ve futbol hikayelerini paylaşıyorlar.

Ancak futbolcuların elinden futbolu kim aldı ki?

Geçen sezon kalan 8 maçın bitimi PCR testi yapılmadan oldu. O zaman kan verildiydi. PCR uygulanmadıydı. Memleket temizdi. Tek derdimiz 3 ay evde oturan futbolcuların 3-4 haftalık antrenman ile üst düzey performansın içine atılmalarıydı. Sakatlanan sakatlandı olan oldu bitti.

Şimdi futbol başlasın diyoruz ama nasıl? Hentbol başlar, voleybol başlar, basketbol başlar, okçuluk, bisiklet, yüzme, halı saha, tekvando ve dahası. Hepsi başlar bunların. PCR da yapılır, belirtilen koşullar da sağlanır, kurallara da uyulur başlar.

Keza biri covid-19’a da yakalanırsa lig ertelenir, maçlar durur. 2 hafta kalır sonra yine başlar. Veya sezon bitirilir. Hiç sorun deil. Halı sahadaki futbol mu? İptal edilir be arkadaşlar. İkidebir halı sahayı örnek vermekten vazgeçin. Siz halı saha topçusu musunuz yani?

Diğer branşlarda para dönmüyor. Takım sayısı 3-5-8 her neyse. Lig 35 hafta sürmüyor. Haftalık turnuvalar. Hakem sayıları 3-5-7-10 yani. Futbolu diğerleri ile bir tutmayın.

Hoş hiçbir spor müsabakasından virüs bulaşacağına da inanmıyorum. Aksine spor daha bilinçli, sporcu daha korumalıdır. Ancak futbolun başlama serüveni şu an kolay değildir. Biz futbola verilen paraları eleştirip diğer branşlara da verilsin derken bile hiçbirinin futbol olamayacağını söylüyoruz. Futbola da kesilsin demiyoruz sadece diğer branşlar da desteklensin diyoruz. Ancak bu ortamda futbol ayrı!

Temaslı takip sistemi olduğu sürece bence başlamayacak futbol. Spesifik örneklerle soru sorayım size. Hakemler her hafta toplu antrenman yapar. 1 hakem pozitif çıkarsa maçları kim yönetecek? Adamlar temaslıları alınacak karantinaya diyor. Osman Özpaşa öğretmen, Utku öğretmen, Kerem bankacı, Mehmet Sezener memur, Serhan Şimşek yakalandı zaten. Bu insanlar çalıştıkları yerde kaptı virüsü farzedelim. Allah korusun.. Hiçbir belirti yok. Futbol maçı öncesi PCR testi yapıldı sonuç pozitif çıktı. Ne olacak siz söyleyin mesela?

Yok futbola özel izin verilsin temaslı takip yapılmasın! Bu insanlar okuldayken, dairedeyken karantinaya alınırsa futbola nasıl gelecek karantinadan mı kaçacak? Futbolcuların eşleri peki? Kuaför olan, güzellik salonu olan, ezcazılık yapan, butik işleten eşleriniz ne olacak? Onlar sizin temaslınız olduğu için karantinaya girip dükkanını kapatacaklar ama sizin arkadaşlarınız futbol oynamaya devam mı edecek?

Başka örnek; Bu virüs birinize bulaştı vakalar arttı maçın ertelenmesi gerekti. Hangi arada handi zamanda erteleme maçları oynanacak?

Peki kulüpler? Kulüplerden ödenen paralar ne olacak? Karantinadayken paralar kesilecek mi? Peşinatlar verilirse ve lig yarıda kalır kulüpler ne olacak? Uzar da gider bu mazaretler.

Kusura bakmayın lütfen ama futbol ayrı bir sektördür. Büyük bir sektör temaslı takip olduğu sürece kimseyi suçlamadan futbolun başlamasını beklemeyin.

Karantina oteli yok, pandemi hastanesi yok, PCR testi yok, PCR testine para yok mazaretlerini yazmadım. Ama ülkedeki bu temaslı takip sistemi sürdüğü sürece futbol oynanamaz.

Ha futbol başlar mı? Evet niyet varsa başlar. Hoş şimdi pek niyet da yok. Ama başlasa da oynanamaz. Bitmez yani başlasa da. Ve yine federasyona da bir eleştiricik yapmadan geçmeyim.

Açıklama yapmadığınız her geçen gün futbolcular daha da belirsizliğe kapılıyor, umutları kırılıyor, motivasyonu bitiyor. Zaten kulüplerle ön görüşmeler yapıldı. Yüzde 90 oynansın istemiyor. Erteledik bu sezonu deyin herkes da başının çaresine baksın.