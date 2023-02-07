YDK ve LTL kafileleri dönüş yolculuğuna başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

YDK ve LTL kafileleri dönüş yolculuğuna başladı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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YDK ve LTL kafileleri dönüş yolculuğuna başladı

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi tüm hayatı olumsuz etkiledi. Okul sporları müsabakaları için Türkiye’nin farklı yerlerinde olan kafilelerimizden Gazimağusa TMK voleybol takımları Adıyaman’da yıkılan otel enkazı altından halen çıkartılamadı. Diğer okul kafilelerimiz ise ülkeye dönüyorlar.

Depremden en az etkilenen kafilelerimiz Düzce’deki lise hentbol takımlarımız idi ve onlar da ülkeye dönüş yolculuğuna başladı.

Yakın Doğu Koleji lise erkek hentbol takımımız ile Lefkoşa Türk Lisesi kız hentbol takımı ile öğretmenleri 5 Şubat 2023 pazar günü İstanbul Sabiha Gökcen hava alanından Türkiye’ye gitmişti.

Yarı final müsabakalarına katılmak için Düzce’ye giden okul kafilelerimiz şu sıralar Düzce ilinden otobüs ile yola çıkarak Ankaraya gidiyor.

Her iki okul kafilemiz de Türkiye saati ile saat 19.30 Anadolu jet seferi ile Kıbrısa dönüyor.

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