YDK Badmintonda Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek finalde - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

YDK Badmintonda Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek finalde

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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YDK Badmintonda Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek finalde

Kırklareli’nde düzenlenen Ortaokullar Arası Badminton Şampiyonasında mücadele eden Yakın Doğu Koleji Badminton Erkek Takımı ilk gün oynadığı birinci maçta Bitlis Ortaokulunu 3-2 ve ikinci oynadığı maçta Giresun Ortaokulunu 4-1 yenerek çeyrek finale kalmayı başardı.
Yarın grup birinciliği için mücadele edecek olan erkek takımı çeyrek finale kalmanın mutluluğunu yaşıyor. Kız Badminton Takımı da ilk maçta Trabzon ortaokulunu 3-2 yenmeyi başardı. Kız Takımı da yarın Manisa maçını kazanması halinde çeyrek finale kalma hakkı elde edecek.

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Tags:Ortaokullar Arası Badminton Şampiyonası
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