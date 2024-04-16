Ortaokullar final için yarışıyor

Milli Eğitim Bakanlığı ve KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen atletizm eleme yarışları devam ediyor. Bu çerçevede Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışmaları Atatürk Stadı’nda başladı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen yarışlar açılış töreni ile başlarken, ilk günde yıldız erkekler takım sıralamasının ilk basamağında Şehit Turgut Ortaokulu, yıldız kızlar takım sıralamasının ilk basamağında ise Bekirpaşa Lisesi yer aldı. 17 Nisan yapılacak son gün yarışları ile tamamlanacak elemeler sonucunda finallere kalacak okullar belirlenecek. Final yarışları ise 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

İlk gün yapılan yarışların ardından sıralamada ilk sekiz içerisinde yer alan okullar şu şekilde:

Yıldız Erkekler Takım Sıralaması

Şht. Turgut Ortaokulu 203 Puan Oğuz Veli Ortaokulu 195 Puan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji 191 Puan Lefke Gazi Lisesi 187 Puan Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 187 Puan Mehmetçik Ortaokulu 178 Puan Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 171 Puan Necat British College (Lefkoşa) 169 Puan

Yıldız Kızlar Takım Sıralaması

Bekirpaşa Lisesi 248 Puan Necat Brıtısh College (Girne) 239 Puan Erenköy Lisesi 227 Puan Levent Kolej 223 Puan Türk Maarif Koleji 222 Puan Şht. Turgut Ortaokulu 219 Puan Çanakkale Ortaokulu 213 Puan Necat Brıtısh College (Lefkoşa) 211 Puan