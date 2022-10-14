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Yaya geçidinden yolu geçmeye çalışan 16 yaşındaki gence çarptı

14 Ekim 2022
Lefkoşa’da 16 yaşındaki genç bugün Demokrasi Ortaokulu önündeki yaya geçidinden yolu geçmeye çalışırken araçla çarpılması sonucunda yaralandı.






Lefkoşa’da 16 yaşındaki genç bugün Demokrasi Ortaokulu önündeki yaya geçidinden yolu geçmeye çalışırken araçla çarpılması sonucunda yaralandı.




Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre olay, G.K.L. (K-42), yönetimindeki NR 015 plakalı salon araçla dikkatsizce seyrettiği sırada Demokrasi Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidinden yolu geçmeye çalışan Ege Altınışık’a (E-16) çarptı.



Kaza sonucu hafif yaralanan Altınışık, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.



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14 Ekim 2022






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