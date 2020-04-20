Yavuz, Kıbrıs açıklarına gelmek için Taşucu’ndan demir aldı

Türkiye’nin derin deniz sondaj gemilerinden Yavuz, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına devam etmek için Mersin’in Taşucu’ndan demir aldı.

Yavuz’un seyir ve çalışmalarına ilişkin yayımlanan Navtex’in 18 Temmuz’a kadar geçerli olduğu belirtildi.

Navtex’e göre Yavuz Sondaj Gemisi’ne, Osman Bey, Ertuğrul Bey ve Orhan Bey isimli ikmal destek gemileri eşlik ediyor.

Yavuz Sondaj Gemisi ile ona eşlik eden ikmal destek gemilerinin seyir ve çalışma alanına ilişkin Navtex’te, bölgede seyir halindeki gemilerin açıktan geçmesi ve Yavuz’un çalışma alanına girmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

Navtex’ten hareketle Yavuz Sondaj Gemisi’nin, Rum Yönetimi’nin Sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yer alan 6 ve 7’nci parselin ortasında kazı yapacağını öne süren Rum Haber Ajansı, Yavuz’un Taşucu’ndan hareketinden itibaren Rum Yönetimi’nin bir karşı Navtex yayınladığını duyurdu.

Rum Yönetimi, Yavuz’un Sözde Münhasır Ekonomik Bölgelerine girişinden itibaren radyo yayınlarıyla da uyarılacağını kaydetti.