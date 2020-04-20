KıbrısManşet

Yavuz, Kıbrıs açıklarına gelmek için Taşucu’ndan demir aldı

20 Nisan 2020

Türkiye’nin derin deniz sondaj gemilerinden Yavuz, Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına devam etmek için Mersin’in Taşucu’ndan demir aldı.
Yavuz’un seyir ve çalışmalarına ilişkin yayımlanan Navtex’in 18 Temmuz’a kadar geçerli olduğu belirtildi.
Navtex’e göre Yavuz Sondaj Gemisi’ne, Osman Bey, Ertuğrul Bey ve Orhan Bey isimli ikmal destek gemileri eşlik ediyor.
Yavuz Sondaj Gemisi ile ona eşlik eden ikmal destek gemilerinin seyir ve çalışma alanına ilişkin Navtex’te, bölgede seyir halindeki gemilerin açıktan geçmesi ve Yavuz’un çalışma alanına girmemesi tavsiyesinde bulunuldu.
Navtex’ten hareketle Yavuz Sondaj Gemisi’nin, Rum Yönetimi’nin Sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde yer alan 6 ve 7’nci parselin ortasında kazı yapacağını öne süren Rum Haber Ajansı, Yavuz’un Taşucu’ndan hareketinden itibaren Rum Yönetimi’nin bir karşı Navtex yayınladığını duyurdu.
Rum Yönetimi, Yavuz’un Sözde Münhasır Ekonomik Bölgelerine girişinden itibaren radyo yayınlarıyla da uyarılacağını kaydetti.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Dizdarlı’dan önemli uyarı

Dizdarlı’dan önemli uyarı

19 Nisan 2020
Photo of Pilli: 337 test,1 pozitif vaka

Pilli: 337 test,1 pozitif vaka

19 Nisan 2020
Photo of Güneyde 1803 test, 6 yeni vaka

Güneyde 1803 test, 6 yeni vaka

19 Nisan 2020
Photo of Test yoksa vaka da yok!

Test yoksa vaka da yok!

19 Nisan 2020
Photo of 1500 TL Ücret Desteği’ne başvurular yarın başlıyor

1500 TL Ücret Desteği’ne başvurular yarın başlıyor

19 Nisan 2020
Photo of Karantina altındakilere Technoport morali

Karantina altındakilere Technoport morali

19 Nisan 2020
Photo of 567 Türk vatandaşı, KKTC’den Türkiye’ye dönecek

567 Türk vatandaşı, KKTC’den Türkiye’ye dönecek

19 Nisan 2020
Photo of Kaya: Akıncı polemik yaratmaya çalışıyor

Kaya: Akıncı polemik yaratmaya çalışıyor

19 Nisan 2020
Photo of Özersay: Solunum cihazları Mağusa Gümrüğü’ne geldi

Özersay: Solunum cihazları Mağusa Gümrüğü’ne geldi

19 Nisan 2020
Photo of Covid-19’da Spor canlı yayını yarın saat 14’te

Covid-19’da Spor canlı yayını yarın saat 14’te

19 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı