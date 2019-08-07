Yavuz, Doğu Akdeniz’de sondaja başladı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sürdürdüğü sondaj faaliyetlerinde önemli bir aşama geride kaldı. Yavuz sondaj gemisi, Karpaz açıklarında sondaj faaliyetlerine başladı.

Karpaz-1 kuyusunda sondajda bin 700 metrenin altına inildi. Hedef 3 bin 200 metreden sonra doğalgaz rezervine ulaşmak. NTV ekibi, yürütülen çalışmaları yerinde izledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile birlikte Yavuz sondaj gemisindeydi.

Bakan Dönmez, ”Bugün itibarıyla bin 710 metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Burada yaklaşık 2,5-3 aylık bir program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğalgaz varlığına da ulaşmış olacağız” dedi.

KKTC’NİN ORTAK ÇALIŞMA TEKLİFİ

Bakan Dönmez, KKTC’nin doğal kaynakların kullanımı için Rum yönetimiyle ortak çalışma teklifini hatırlatarak “Desteğe hazırız” diye konuştu. Dönmez, sözlerine şöyle devam etti: ”Maalesef Kıbrıs Rum yönetimi bu teklifi reddetti. Öyle ümit ediyoruz ki tarafların bir araya gelmesinin her iki tarafın da menfaatine olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

Savaş gemilerinin 24 saat nöbet tuttuğu Karpaz-1 kuyusunda çalışmalarda şu anda bin 500 metrenin altına inmiş durumda. Sondajda nihai hedef olan 3 bin 200 metrenin aşılması planlanıyor.

TSK TARAFINDAN 24 SAAT KORUNUYOR

Karpaz-1 kuyusunda sondaj çalışmaları TSK gözetiminde devam ediyor. Yavuz sondaj gemisi, Tuzla sınıfı bir karakol gemisi ve bir fırkateyn ile (Gemlik Fırkateyni) korunuyor. TSK artan gerilim sonrasında Doğu Akdeniz’de Yavuz sondaj gemisini bir dakika olsun yalnız bırakmıyor.

36 METRE GENİŞLİKTE 230 METRE UZUNLUKTA

36 metre genişlikte ve 230 metre uzunluktaki Yavuz sondaj gemisi, türünde dünyadaki 16 gemiden biri. Ultra derin deniz sondaj gemisi olan Yavuz, yüksek sondaj kulesi sayesinde 12 bin metrenin altına inebiliyor.

12 SAATLİK VARDİYALAR

8 katlı gemide birçok yerli ve yabancı personel çalışıyor. Sıkı güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışmalarda 12 saatlik vardiyalar uygulanıyor.

KÜTÜPHANE, SPOR VE SİNEMA SALONLARI BİLE VAR

130’dan fazla personelin çalıştığı gemide çalışanların her türlü konforu da düşünülmüş durumda; mini bir hastane, kütüphane, sinema salonu hatta spor salonu bile mevcut.

Karpaz-1 kuyusunda sondaj çalışmaları yaklaşık 3 ay sürecek. Fatih sondaj gemisi ise Ada’nın batısında çalışmalarını sürdürüyor.

Ağustos ayı içerisinde Kıbrıs açıklarında Oruç Reis sismik araştırma gemisi de faaliyete başlayacak.