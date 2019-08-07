Yavuz, Doğu Akdeniz’de sondaja başladı
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de sürdürdüğü sondaj faaliyetlerinde önemli bir aşama geride kaldı. Yavuz sondaj gemisi, Karpaz açıklarında sondaj faaliyetlerine başladı.
Karpaz-1 kuyusunda sondajda bin 700 metrenin altına inildi. Hedef 3 bin 200 metreden sonra doğalgaz rezervine ulaşmak. NTV ekibi, yürütülen çalışmaları yerinde izledi.
Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladı. NTV, doğalgaz rezervi bulunması için yürütülen çalışmaları yerinde izledi.
Bakan Dönmez, KKTC’nin doğal kaynakların kullanımı için Rum yönetimiyle ortak çalışma teklifini hatırlatarak “Desteğe hazırız” diye konuştu. Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:
”Maalesef Kıbrıs Rum yönetimi bu teklifi reddetti. Öyle ümit ediyoruz ki tarafların bir araya gelmesinin her iki tarafın da menfaatine olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum.”