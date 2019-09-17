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Yavuz, arama çalışmalarında ilk etabı tamamladı

17 Eylül 2019

Türkiye’nin nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip sondaj gemisi ‘Yavuz’, Kıbrıs açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

Yavuz gemisi çalışmalarının tamamlamasının ardından Silifke’nin Taşucu Mahallesi açıklarına demirledi.

İkmal için Taşucu açıklarında bekletilen geminin, hazırlıkların tamamlamasından sonra sondaj çalışmaları için Kıbrıs açıklarına hareket edip etmeyeceği gelecek talimatla belli olacak.

 

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