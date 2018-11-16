Sanat
Yaşayan bir sanatçıya ödenen en büyük ücret: 90 milyon dolar
Ünlü İngiliz ressam David Hockney'in "Bir Sanatçının Portresi" (Havuzdaki İki Figür) adlı tablosu New York'taki müzayedede 90,3 milyon dolara (Yaklaşık 485 milyon lira) alıcı buldu. Bu bedel halihazırda yaşayan bir sanatçıya ödenen en büyük rakam
Sanat dünyasında yeni rekor…
Turkuvaz renkli havuzda yüzen adam ve onu seyreden bir kişinin tablosu New York’ta dün gece yapılan müzayedede tarihe geçti…
İngiliz sanatçı David Hockney’nin 1972 yılında yaptığı resim, New York’taki ünlü Christie’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 90,3 milyon dolara (485 milyon lira) satıldı.
Bu rakam şu an yaşayan bir sanatçıya ödenen en büyük bedel olarak tarihe geçti.
MÜZAYEDE KIRAN KIRANA GEÇTİ
Hockney’in 35 yaşında yaptığı Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) adlı tablo
Bugün 81 yaşında olan David Hockney’in “Bir sanatçının portresi” (Havuzda İki Figür)(Portrait of an Artist-Pool with Two Figures) adlı eserine satışa çıkarılmadan önce yaklaşık 70-80 milyon dolarlık bir değer biçiliyordu.
Fakat müzayedede iki kararlı alıcının birbiriyle rekabetçi şekilde yarışması sonrası tablo 90,3 milyon dolar değere kadar ulaştı. Sanatsever alıcının adı açıklanmadı.
Daha önce yaşayan bir sanatçıya ait en pahalı sanat eseri rekorunu Jeff Koons’un “Balloon Dog” adlı heykeli elinde bulundurmaktaydı. Bu eser 2013 yılında 58,4 milyon dolara satılmıştı.
David Hockney’nin bir önceki müzayede rekoru ise 28,4 milyon dolardı.