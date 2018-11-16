Hazar Lefkoşa galasına hazır

GALA ÖNCESİ RÖPORTAJ VERECEK: Başarılı oyunculuğuyla Türkiye’de üne kavuşan ülkemizin yetiştirdiği yıldızlardan Hazar Ergüçlü son filmi “Her Şey Seninle Güzel”in yarın akşam Ortaköy Lemar’da yaşanacak olan galasının öncesinde basına röportaj verecek

Yeni sezonun en favori filmleri arasında gösterilen LuckyRed / Shebnem Askin yapımcılığındaki Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum’un başrollerini paylaştığı “Her Şey Seninle Güzel” filminin Kıbrıs Galası yarın akşam Ortaköy Lemar’da yapılacak. Kıbrıs’ta her daim oynadığı yapımlar büyük ilgi gören Hazar Ergüçlü, saat 19.00’da başlayacak özel gösterimde “Her Şey Seninle Güzel”i siz ülkesindeki sevenleri ve ailesiyle birlikte izleyecek. Hazar Ergüçlü, özel gösterim öncesinde saat 18:30-18:45 arasında toplu röportaj da verebilecek.

Filmin büyülü dünyasına, oyuncular Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum’un seslendirdiği muhteşem şarkılar da eşlik etti. Yönetmenliğini Cem Karcı’nın, görüntü yönetmenliğini Feza Çaldıran’ın üstlendiği filmin senaryosunu ise İlksen Başarır ve Gökhan Horzum kaleme aldı.