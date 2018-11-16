Evlilik Buray’dan çok uzak

BURAY YÜREĞİNİ ALMAN DERGİSİNE DÖKTÜ: Bir Alman dergisine röportaj veren Türkiye sahnelerindeki gururumuz Buray: “Evliliğin bu meslekle çakıştığını ve başka bir insana bağlanınca kariyerime yeterince odaklanamayacağımı düşünüyorum.” dedi

Yeni albümü “Kehanet” ile kısa sürede büyük başarı yakalayan Türkiye müzik dünyasındaki gururumuz Buray, Almanya’da Türkçe yayımlanan Vitrin Dergisi için müzik yazarı Kaan Ülker’in sorularını yanıtladı. Dergiye içtenlikle yüreğini döken Buray özel yaşamıyla ilgili sorulara da şeffaflıkla cevap verdi.

Ünü Türkiye dışına da taşan ünlü sanatçımızın dergi röportajından dikkat çekici açıklamalar ise şunlar oldu:

Özel hayatına zaman ayıramıyor

Buray hem Türkiye hem yurt dışında çok yoğun bir konser maratonu olduğunu ve bu sebeple özel hayatına vakit ayıramadığını şu sözleriyle itiraf ediyor: “Bu çıkış yüzünden aşka hiç vakit ayıramadığım doğrudur. Öyle yoğun çalışıyoruz ki bazen ayda 20 konser yaptığımız oluyor. Kalan boş günlerde stüdyo ve beste üretim çalışmalarında oluyorum. Özel hayatımı boş verin; dostlarımla, ailemle vakit geçirecek zaman bulamıyordum.”

Müzik ve aşk birlikte yürümüyor

Çok yoğun bir tempoda çalışan Buray, müzik kariyerinin yükseliş döneminde ciddi bir ilişkiyi yürütemeyeceğini şu sözleriyle açıklıyor: “Ben evliliğin bu meslekle çakıştığını ve başka bir insana bağlanınca kariyerime yeterince odaklanamayacağımı düşünüyorum. Hele hele yükseliş döneminde hiçbir ciddi ilişkinin yürümeyeceğine inanıyorum.”

Uğuru kırmızı ayakkabı

Her konserinde kırmızı ayakkabı giymeyi tercih eden Buray’a fanlarının da bu akıma uymasının sebebi sorulunca sanatçı şunları söyledi: “Küçüklükten beri kırmızı ayakkabıya zaafım var. Bana uğur getirdiğine inanıyorum. Annem bile küçükken bana kırmızı ayakkabı giydirirmiş. Hatta bir keresinde kırmızı ayakkabı giyemediğim bir konserde bin bir türlü teknik arızalar yaşadık. Ve bu olaydan sonra uğuruna gerçekten %100 inanmaya başladım.”