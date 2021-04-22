“Yaşanabilir” gezegenden kötü haber: En yakın komşusu, Güneş’ten 100 kat güçlü parladı

Bilim insanları, güneşin en yakın komşusu Proxima Centauri yıldızında kaydedilen en büyük parlamayı tespit etti.

Hakemli bilim dergisi The Astrophysical Journal Letters’da dün yayımlanan araştırma, Güneş Sistemi’nin ötesindeki yaşam arayışını şekillendirebilir. Zira bu yıldızın yörüngesinde bulunan Dünya benzeri gezegende zorlu koşullara işaret ediyor.

Araştırmayı yöneten Colorado Boulder Üniversitesi’nden Meredith MacGregor’ın aktardığına göre Proxima Centauri, küçük ama güçlü bir yıldız. Güneş’ten sadece 4 ışıkyılı uzakta yer alan yıldız, biri Dünya’ya benzeyen en az iki gezegene ev sahipliği yapıyor.

Yeni çalışmalarında MacGregor ve meslektaşları, Dünya ve uzayda yer alan 9 teleskopla Proxima Centauri’yi 40 saat boyunca gözlemledi. Araştırmacılar bu süreçte bir sürprizle karşılaştı: Proxima Centauri’de güçlü bir parlama göze çarpıyordu.

2019’da yapılan gözlemlerde rol oynayan cihazlar arasında, Hubble Uzay Teleskobu, Atacama Büyük Milimetre Dizisi (ALMA) ve NASA’nın Transit Exoplanet Survey Satellite (TESS) teleskobu da yer aldı.

Proxima Centauri’de meydana gelen gelen büyük parlamayı ise 9 teleskoptan 5’i kaydetti. Olayda ortaya çıkan radyasyon spektrumu çok genişti. Bu da gözlemlenmesini mümkün kıldı.

MacGregor, “Bir yıldız parlamasının bu denli çok dalga boyunda görüldüğüne ilk kez tanık olduk. Genellikle iki cihazla gözlemleyebildiğimizde kendimizi şanslı sayarız” dedi.

Yıldız parlamaları, bir yıldızın aniden parlaklaşması ve uzay boşluğuna radyasyon demetleri fırlatmasıyla meydana geliyor.

Bu olay, Proxima Centauri’de şimdiye kadar kaydedilen en büyük parlamaydı. Sadece 7 saniye süren parlama, yıldızın yüzeyine yakın bir noktada başladı ve Samanyolu Galaksisi’nin herhangi bir yerinde görülen en şiddetli parlamalardan biri oldu.

Araştırmanın yazarları, bu olayın Güneş’te şimdiye kadar görülen parlamalardan 100 kat güçlü olduğunu ifade etti.

MacGregor, “Yıldız, ultraviyole dalga boylarında gözlemlendi ve bu esnada normalden 14 bin kat daha parlak hale geldi” diye konuştu.

Proxima Centauri dünyasının ilgisini çekiyor çünkü araştırmalar, yıldıza en yakın gezegen olan Proxima Centauri b’nin potansiyel açıdan yaşanabilir olduğunu öne sürüyor.

Öte yandan bu tür parlamalar, yıldızın yakınında yaşıyor olabilecek canlılar için iyiye işaret değil. Zira bu parlamalar zamanla Proxima Centauri b’nin olası atmosferini ortadan kaldırabilir ve gezegendeki yaşamı radyasyonun zararlı etkilerine maruz bırakabilir.

MacGregor, “Proxima Centauri’ye en yakın gezegende yaşam varsa Dünya’daki her şeyden çok farklı görünmesi gerekir” diyor: