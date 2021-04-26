Yaşam için gerekli bileşenler, Mars’ın yüzeyinin altında saklı

ABD’deki Brown Üniversitesi’nden bilim insanlarının düzenlediği araştırmada Kızıl Gezegen’den gelen göktaşlarının kimyasal bileşenleri incelendi.

Bilim insanları, bu taşların suyla düzenli şekilde temas halinde bulunması durumunda, Dünya’nın yüzeyinin altındakilere benzer mikrobiyal canlıların yaşamasını sağlayacak kimyasal enerjiyi oluşturabileceğini ifade etti.

Astrobiology’de yayımlanan çalışmaya göre bu göktaşları Mars’ın dış yüzeyine dair bilgiler barındırdığından, gezegenin yüzeyinin altında yaşam için gerekli bileşenlerin oluşmuş olabileceğine de işaret etti.

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’nda projeyi yöneten Jesse Tarnas, “Mars’ın yüzeyinde su bulunan her yerde, yüzey altındaki mikrobiyal yaşamı destekleyecek yeterli düzeyde kimyasal enerjinin bulunma olasılığı yüksek” dedi.

Bunun Kızıl Gezegen’deki yüzey altı araştırmalar için önemli bir bulgu olduğunu belirten Tarnas, şöyle devam etti:

Mars’ın yüzeyinin altında yaşamın ortaya çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz ama eğer çıktıysa bugüne kadar hayatta kalmasını sağlayacak kadar bol enerji bulunacağını düşünüyoruz.

Önceki araştırmalarda Mars’ın yüzeyinde su sistemleri olduğuna dair kanıtlar bulunmuş ve yüzey altında da su olabileceği ihtimali gündeme gelmişti. Bu çalışmadaysa yüzeyde su bulunan alanlarda yüzey altında yaşamın ortaya çıkması için gerekli bileşenlerin oluşmasını sağlayacak enerjinin bulunabileceği belirtildi.

Bilim insanları, bulguların Kızıl Gezegen’in yüzeyinin altında yaşam belirtileri olup olmadığını tespit etmek için bir araştırma programı başlatılmasına yönelik bilgi sağlayabileceğini düşünüyor.