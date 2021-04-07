Yasaklara uymayan 8 kişiye yasal işlem başlatıldı

Polis dün yaptığı denetimlerde 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 4 kişinin de yasal emirlere uymayarak toplanıp okey oynadığını tespit etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 06-07.04.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 4 kişinin ise bir binada toplanarak okey oynamak suretiyle yasal emirlere riayet etmediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.