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Yasağa uymayan 84 kişi tutuklandı

12 Nisan 2020

Sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan denetimler sonucunda 84 kişi tutuklandı 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 11 – 12 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 63 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 84 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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