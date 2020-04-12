Yasağa uymayan 84 kişi tutuklandı

Sokağa çıkma yasağı kapsamında yapılan denetimler sonucunda 84 kişi tutuklandı 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle:

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 11 – 12 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 63 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 84 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise yasağa rağmen açık bulundurduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.