Yasağa uymayan 47 kişi tutuklandı

Sokağa Çıkma Yasağını ihlal ettiği ve yasal emirlere riayetsizlik yaptığı tespit edilen 47 kişi tutuklandı ve haklarında yasal işleme gidildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 03 – 04 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde 26 kişinin kısmi, 21 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 47 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi. 1 kişi ise iş yerini açık bulundurduğu tespit edilerek tutuklandı.

Bakanlar Kurulu tarafından, 23.03.2020 tarihi itibariyle saat 00.00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31.03.2020 -10.04.2020 tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21.00’den sabah saat 06.00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.