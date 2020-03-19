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Yasağa rağmen açık olan işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldı

19 Mart 2020

Bakanlar Kurulu tarafından koronavirüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; 18 Mart’ta ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu, Lefkoşa’da faaliyet gösteren Dostlar Kahvehanesi,  Gazimağusa’da faaliyet gösteren African Restoran ve Ozanköy’de faaliyet gösteren Ozanköy Spor Kulüp Lokalinin açık bulundurulduğu ayrıca Dostlar Kahvehanesinde toplam 6 kişin kumar oynadıkları tespit edildi.

Girne’de polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde de Belediye’den gerekli izin almaksızın iki kişinin araçla muhtelif ev tekstil ürünleri satışı yaptıkları tespit edildi.

Polis Genel Müdürlüğü sözkonusu iş yerleri işletmecileri ve kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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