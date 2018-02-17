Yasadışı bahse polis baskını

Polis Mali Şube ekipleri yasadışı bahis oynattığı tespit edilen Girne’de üç ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 6 kişi dün mahkemeye çıkarıldı

ÜÇER GÜN TUTUKLULUK: Mahkeme Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün ve Berk Osmanlılar aleyhine yasa dışı bahis için finans sağlama; Cemal Doğan Tokgezer aleyhine bahis oynatma; Mustafa Abraşoğlu ile Ayşe Reyhan Avcı aleyhine de delilleri karartma suçlamasıyla üçer gün tutukluluk verdi

Devrim DEMİR

Girne’de yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen üç ayrı iş yerine operasyon düzenleyen Mali Şube ekipleri, operasyon anında delilleri yok etmeye çalışan biri kadın 2 kişini daha suçüstü yakaladı.

Yasa dışı bahis oynanması için finans sağladıkları gerekçesiyle Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün ve Berk Osmanlılar tutuklandı.

Söz konusu adreste yasa dışı bahis oynattığı belirtilen Cemal Doğan Tokgezer de yakalanırken, operasyon esnasında delilleri karartmaya çalıştıkları gerekçesiyle Mustafa Abraşoğlu ile Ayşe Reyhan Avcı da gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında tutuklanan 6 zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Soruşturma devam ediyor

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli Polis Çavuşu Yahya Suiçmez, önceki gece saat 19.00 sıralarında Hakan Törehan’a ait üç ayrı adresteki apartman dairelerine operasyon düzenlediklerini söyledi.

Suiçmez, operasyonda Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün ve Berk Osmanlıların yasa dışı bahis oynatılması için finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

Zanlı Cemal Doğan Tokgezer’in ise yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını kaydeden Suiçmez, operasyonda yasa dışı bahis için kullanılan 57 banka hesap cüzdanı ile 24 banka matik kartı ele geçirdiklerini belirtti.

Suçiçmez, ayrıca birçok bilgisayar ve dokümanın da incelemek üzere alındığını açıkladı. Operasyon kapsamında 22 kişiden ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini belirten Suiçmez, aranan şahıslar, kayı emareler olduğunu belirterek, zanlılar Hakan Törehan, Mehmet Mustafa Gün, Berk Osmanlılar ve Cemal Doğan Tokgezer’in üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Suçüstü yakalandılar

Operasyonda gözaltına alınan dört zanlının ardından delilleri kararttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa Abraşoğlu ile Ayşe Reyhan Avcı duruşmaya çıkarıldı.

İki zanlı hakkındaki iddiaları da polis memuru Mehmet Davulcu aktardı. Davulcu, yasa dışı sanal bet operasyonu esnasında zanlı Abraşoğlu’nun park halinde bulunan Hakan Törehan’ın aracını yedek anahtarla açtığını, içerisinde operasyonla ilgili delilleri olan I Phone X marka cep telefonu aldığını ifade etti.

Davulcu, zanlı Avcı’nın ise operasyonun yapıldığı birinci adrese gelip, içerisinde yasa dışı bahisle ilgili deliller bulunan dizüstü bilgisayarı koynuna saklayıp götürmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.

Zanlı Abraşoğlu’nun dün telefonu polise teslim etmeye gelirken tutuklandığını, zanlı Avcı’nın ise operasyon esnasında gözaltına alındığını kaydeden Davulcu, zanlıları bu suçu işlemeye teşvik eden şahıslar olduğunu açıkladı.

Davulcu, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, iki zanlının üç gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.