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Yasa dışı bahisin ucu yine KKTC’ye çıktı

25 Haziran 2019

İnternet siteleri üzerinden çeşitli spor branşlarıyla ilgili bahis oynatıp haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Sivas merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

SİVAS (AA)

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli spor branşlarıyla ilgili yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen yurt içi ve yurt dışı bağlantılı internet sitelerine yönelik çalışma başlattı.

İncelemede sitelerle bağlantılı kişilerin bilgilerine ulaşan ekipler, Sivas, Iğdır ve Kahramanmaraş’ta 12 adrese operasyon düzenledi.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kumar ve bahis oynatılmak için banka hesabı ile GSM hattı temin ederek, bu yolla yüksek meblağlarda gelir elde ettikleri, hesaplarda bulunan paraların ülke dışına çıkartılması konusunda aracı oldukları değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas’a getirilen ve emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.M, S.D. ve S.M, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.E, O.Y, A.Y, H.Ç, E.K, M.K, M.Ö. ve S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara’da yasa dışı bahis operasyonu

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