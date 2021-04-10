Hükümet Girne Lefkoşa yolunda yük kamyonlarına izin verdi. Makine Mühendisleri Odası dava etti. Mahkeme ara emri ile yasakladı

– Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yarkıner’den çağrı: ‘5000 kilo üzerindeki araçları ihbar edin’

Yüksek İdare Mahkemesi Girne-Lefkoşa yolu, St. Hilarion kavşağı ile alt geçit arasında kalan güzergahı 5000 kilo (5 ton) ve üzeri yük taşıyan iş araçlarının kullanımını durdurdu.

Hükümetin Mart ayında aldığı bir kararla söz konusu güzergahı iş araçlarına açması üzerine Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne bağlı Makina Mühendisleri Odası Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurdu ve hükümetin kararının durdurulması için ara emri talebinde bulundu.

Makina Mühendisleri Odasını avukat Meral Birinci Sonan’ın temsil ettiği ve Cuma günü yapılan duruşmada mahkeme, 5 bin kilo ve üzeri araçların söz konusu yolu kullanmalarını yasaklayan ara emri verdi ve nihai duruşmanın yapılması için Pazartesi2ne gün verdi.

Konuyla ilgili Havdis’e konuşan Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner ‘polis gereken tedbirleri almalıdır. Hafta sonu o yolun kullanılması yasaktır. Vatandaşa çağrıda bulunuyoruz, ihbar edini’ dedi.

Alınan bilgiye göre davanın seyri şöyle gelişti:

‘Davacı:​ Makina Mühendisleri Odası​

Davalı: KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi

Davalı, 11.03.2021 tarihli 59 sayılı KKTC Resmi Gazetesinin EK III Tebliğ ve İlanlar Bölümünde yayımlanan 129 sayılı bildiriyle, trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli olduğunu beyan ederek 5000kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa anayolunda Girne girişi (alt-üst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasında (Girne-Lefkoşa istikametinde) trafikte seyretmelerine izin verdi.

Tafsilatı verilen KKTC Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirinin yürürlüğe girmesiyle, yürürlükten kalkan 01.03.2018 tarihli 23 sayılı KKTC Resmi Gazetesinin EK III Tebliğ ve İlanlar Bölümünde yayımlanan 206 sayılı bildiriyle, trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli olduğunu beyan ederek 5000kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa anayolunda Girne girişi (alt-üst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasında trafikte seyretmelerini men etti.

01.03.2018 tarihi ile 11.03.2021 tarihleri arasında, 5000kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa anayolunda Girne girişi (alt-üst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasında trafikte seyretmelerine olanak sağlayacak herhangi bir yol güvenliği ve/veya kamu düzeni açısından gereklilik yaratacak bir değişiklik olmadı. Bilakis bu yolun 5000kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların 01.03.2018 tarihinde ne kadar tehlikesiyle hala en az o kadar tehlikedir ve yolun bu kamyonların kullanımına açık olması halinde her an yaşanabilecek bir felaketin eşiğinde oluruz.

İlla ki bu yol kullanılacaksa asgari standartların karşılanması ön koşul olmalıdır ancak bizde standart olmadığı gibi yasal boşluklardan çıkar sağlanarak ve kamu menfaatini, toplum içerisindeki her bir bireyin yaşam hakkını hiçe sayarak hem yolda seyir halinde bulunan araç sürücülerinin hem de konu kamyonları kullanan işçi şöforlerin hayatları riske atılmaktadır.

Davacı, Makina Mühendisleri Odasının talebi Girne-Lefkoşa anayolunun gerekli güvenlik koşulları sağlanmadan 5000kg ve üzeri yük taşıyan araçların kullanımına açılmamasıdır. Bu sebeple Yüksek İdare Mahkemedinde dava açtı.

Davacı, eş zamanlı olarak bir ara emri müracaatında bulunarak, işbu dava neticeleninceye kadar yani Davalı Bakanlığının 11.03.21 tarihli bildirisi hakkında Mahkeme kesin bir karar verene kadar, işbu bildiri tahtında Girne-Lefkoşa yolunu 5000kg ve üzeri ağır yük taşıyan kamyonların kullanımına açan kararın askıya alınmasını talep etmiştir. Konu acil ve hayati önem taşıdığı için Muhterem Mahkeme talep edilen emri vermiş ve karar askıya alınmıştır. Konu yeniden 12.04.21 Pazartesi günü Yüksek İdare Mahkemesinin gündeminde olacaktır, Davalının emri tebliğ almış olmasıyla o gün Muhterem Mahkemede hazır olması beklenilir.