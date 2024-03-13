Yarından itibaren yağışlı hava geliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Mart 13, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Yarından itibaren yağışlı hava geliyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Ülkede yarından itibaren gelecek hafta çarşamba gününe kadar hava parçalı bulutlu veya yer yer yağmurlu olacak. Sıcaklık 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesinin son tahminlerine göre, bölge, 14-20 Mart tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.


Hava, yarın, cuma ve cumartesi parçalı bulutlu yer yer yağmurlu, pazar parçalı ve çok bulutlu, pazartesi ve salı parçalı bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 21-24 derece, salı günü ise 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazar ve pazartesi günleri ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

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Tags:yağışlı hava
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