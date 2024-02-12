Yarından itibaren Cumartesiye kadar yer yer yağmur bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 12, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Yarından itibaren Cumartesiye kadar yer yer yağmur bekleniyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarından itibaren cumartesi gününe kadar yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık, 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, 13-19 Şubat tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.


Hava, yarın çok bulutlu, zamanla yer yer sağanak yağmurlu; Çarşamba, Perşembe, Cuma parçalı ve çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yarın ve Çarşamba günleri yer yer kuvvetli esecek.

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Tags:yağmurlu hava
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