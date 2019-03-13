Hava Durumu

Yarından itibaren 3 gün sağanak yağmur var

13 Mart 2019
hava durumu

KKTC’de yarından itibaren üç gün sağnak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 14 – 20 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC periyodun ilk yarısında alçak basınç sistemi ile serin ve nemli; ikinci yarısında ise yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu, Cuma ve cumartesi parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Pazar ve Pazartesi günleri parçalı ve az bulutlu, Salı ve Çarşamba günlerinin ise açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimler ve sahillerde 16 – 19; ikinci yarısında ise 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle batılı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman        kuvvetli olarak esecek.

 

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