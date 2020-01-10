Hava DurumuYaşam

Yarın yağmur yok, pazar gününden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor

10 Ocak 2020
hava-durumu

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hava yarın parçalı az bulutlu olacak; pazar günü ise yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen tarihlerde KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Pazar, pazartesi ve salı günleri parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba perşembe ve cuma günlerinin ise parçalı çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.



Etiketler

İlgili Makaleler

Oğuz: Topraklarımıza sahip çıkmanın yolu eğitimden ve bilinçlendirmeden geçer

10 Ocak 2020

KTOEÖS Milli Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırdı

10 Ocak 2020

Türkiye’de artık otobüs içinde evcil hayvanlar taşınabilecek

10 Ocak 2020
KKTC sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı’ndan grip uyarısı

9 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı