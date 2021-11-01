Meteoroloji Dairesi hava durumu raporuna yarın ve Çarşamba günü yer yer sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi hava durumu raporuna göre 2-8 kasım tarihleri arasında bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve sahillerde 26-29 derece dolaylarında olacak.

Periyodun ilk günü rüzgarın Güney ve Batı, diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.