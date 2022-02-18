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Yarın sağanak yağmur ve yer yer fırtına bekleniyor

18 Şubat 2022
kktc hava durumu





Meteoroloji Dairesi yarın öğleye kadar sağanak yağmur ve yer yer fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi 19-25 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre bölgemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.




En yüksek hava sıcaklıklarının iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olması bekleniyor.



Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.



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18 Şubat 2022


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