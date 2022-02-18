Yarın sağanak yağmur ve yer yer fırtına bekleniyor

Meteoroloji Dairesi yarın öğleye kadar sağanak yağmur ve yer yer fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi 19-25 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre bölgemiz alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında olması bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.