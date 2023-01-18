Yarın Mağusa ve Yeniboğaziçi'ne bağlı bazı bölgelerde 8 saatlik elektrik kesintisi olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ocak 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Yarın Mağusa ve Yeniboğaziçi’ne bağlı bazı bölgelerde 8 saatlik elektrik kesintisi olacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Elektrik kesintisi

Mağusa ve Yeniboğaziçi’nin de bağlı olduğu orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 17.00 saatleri arasında 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva, Cennet ve Ambelia Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi etkilenecek.


Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Elektrik kesintisiMağusa
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar