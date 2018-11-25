Kıbrıs

Yarın Lefke bölgesinde elektrik kesintisi olacak

Lefke bölgesinde bazı köylere, Cengizköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın 9.00 – 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

elektrik kesintisi

KIB-TEK bölge müdürlüğünün açıklamasına göre, kesintiden şu bölgeler etkilenecek:

Lefke Gemikonağı Yolu, LAÜ ve civarı, Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar Bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy, Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Aşağı Cengizköy, Yeşilyurt Sosyal Konutlar, Cengiz Topel Hastanesi ve civarı, Denizli, Gemikonağı, Bağlıköy, Yedidalga, Ömerli, Bademliköy, Yeşilırmak, Günebakan, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorları.

 

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