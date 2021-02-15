Yarın 12.00’den sonra kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın 12.00 ile Çarşamba günü 23.59 saatleri arasında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması, rüzgarın ise yarın ve Çarşamba günleri kuzey ve batı yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını istedi.