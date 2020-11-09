Yaranma hükümeti arıyorlar

Hükümeti kurmakla görevlendirilen UBP Genel Başkan Vekili Saner, “zevahiri kurtarmak” için meclisteki tüm partileri ziyaret edecek. Kulislerde ise HP ile bakanlık paylaşımının dahi yapıldığı konuşuluyor

KAHVE İÇİP GİDECEK: Saner, bugün saat 14.00’te Cumhuriyetçi Türk Partisi, 15.00’te Halkın Partisi, 16.00’da Demokrat Parti, 17.00’de Yeniden Doğuş Partisi ve 18.00’de de Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret edecek

PARTİLERE AYAR JARGONU: Saner, hükümet için adım atmadan önce UBP’nin için düşürüldüğü durumu eleştiren partililere de ayar vermeye çalıştı. “Gün tam anlamı ile birlik ve beraberlik gerektiren gündür” diyen Saner, partilerin karşılıklı sayı içinde olmasını istedi

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner yarın Meclis’te temsil edilen siyasal partilerle görüşmelerine başlayacak.

UBP’den verilen bilgiye göre, Saner, bugün saat 14.00’te Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 15.00’te Halkın Partisi (HP), 16.00’da Demokrat Parti (DP), 17.00’de Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve 18.00’de de Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret edecek.

Partilere ayar açıklaması

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu dolayısıyla tüm partilerin karşılıklı saygı anlayışı ile halka hizmet etme gayreti içinde olmaları gerektiğini belirtti.

Etiğe sarıldı

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Ersan Saner, “ diğer siyasal partiler veya yetkililerinin Ulusal Birlik Partisi’nin iç işlerine yönelik, UBP’yi yıpratma ve bundan fayda sağlama hayali ile açıklamalar yapmalarının siyasal etikle bağdaşmadığını” ifade etti.

Saner, “ Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanlık yarışından çekilen iki adayın açıklamalarının ortada olduğunu, diğer parti yetkililerinin bu açıklamalara rağmen UBP’ye yönelik iddialarda bulunmalarının hiçbir anlam ifade etmediğini” kaydetti.

“Ülkenin acil hükümete ihtiyacı var”

UBP Genel Başkan Vekili açıklamasında şunları ifade etti:

“ Ülkenin acil bir hükümete ihtiyacı vardır. Halkımız, biriken sorunlarını çözecek bir hükümet talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Meclis’te temsil edilen partilerle temasları sonrasında, 20 milletvekili ile Meclis’te en büyük grubu oluşturan Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkan Vekili olarak bana yeni hükümeti görevini vermişlerdir.

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi de dün ayrı ayrı yaptıkları toplantılarda, oy birliği ile benim bu görevi yerine getirmeme onay vermişler, desteklerini ortaya koymuşlardır.

Gerek partim gerekse halkımız ve ülkemiz adına üstlendiğim bu görevin ne kadar zor ama bir o kadar da onurlu olduğunun bilincindeyim.

En kısa sürede hükümet

Hedefim, diğer siyasi partilerle yapacağımız ilk görüşmelerin arından mümkün olan en kısa sürede yeni hükümetin kurulması çalışmalarını tamamlamaktır.

Hedefim, salgın sürecinin en az sıkıntı ile atlatılmasını sağlayacak, ekonomide biriken sorunları belirli bir program dahilinde çözecek, alt yapımızı süratle tamamlayacak bir hükümet oluşumunu bir an önce Meclisimizin onayına ve halkımızın hizmetine sunmaktır.

Bu çalışmalarımı yaparken halkımızın sağduyusuna, vatanseverliğine güvenerek başarılı olacağıma inanıyorum.

Bana göre gün, kavga, kısır hesaplarla bir birimizi kırma, üzme günü değildir.

“Bize yüklenmeyin” mesajı

Gün, tam anlamı ile birlik ve beraberlik günüdür.

Dolayısıyla tüm partilerimiz karşılıklı saygı anlayışı ile halka hizmet etme gayreti içinde olmalıdırlar.

Bu, UBP için de geçerlidir.

Her partinin kendi içinde bazı gelişmeler olabilir ama diğer bir partinin bir aile olarak görülebilecek diğer parti içinde yaşananları diline dolamaya kalkışması doğru değildir.

Bu bağlamda, diğer siyasal partiler veya yetkililerinin Ulusal Birlik Partisi’nin iç işlerine yönelik olarak UBP’yi yıpratma ve bundan fayda sağlama hayali ile açıklamalar yapmaları siyasal etikle bağdaşmamaktadır.

Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanlık yarışından çekilen iki adayın açıklamaları ortadadır.

Diğer siyasal parti yetkililerinin bu açıklamalara rağmen UBP’ye yönelik iddialarda bulunmaları hiçbir anlam ifade etmez.

“UBP gücünü halkta alıyor”

Ulusal Birlik Partisi, gücünü halkından ve tarihi başarılarından alan deneyimli bir partidir ve kişilerle kaim değildir.

Partililerimiz birbirlerine kenetlenmiş vaziyette partisine ve ülkesine sahip çıkmaktadır.

Şu anda itibaren yapılması gereken yaşananları tarihin değerlendirmesine bırakmak ve ülke insanının sorunlarının çözümüne odaklanmaktır.

Tüm diğer partilerden bu yönde bir anlayış bekliyoruz.”