Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, saat 19:45 sıralarında, Abdel Rahman İbrahim (E-25), yönetimindeki GN 857 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada hakimiyetini kaybedip önünde aynı istikamete doğru seyreden Kelvin Songo NGIANGIA (E-26) yönetimindeki RU 185 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştı. Olay sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.
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