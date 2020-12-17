Yapılan çalışma, günde 10 bin adım atmanın kilo vermeyi sağlamadığını gösterdi

Son birkaç yıldır, günde 10 bin adım atma teorisi, sağlıklı olmanın ve kilo vermenin anahtarı olarak popüler hale geldi.

Ancak bir çalışmaya göre, günde 10 bin adım atmak gerçekte hem kilo almayı engellemiyor hem de kilo vermeyi sağlamıyor.

Brigham Young Üniversitesi (BYU) Egzersiz Bilimi Bölümü araştırmacıları, kilo söz konusu olduğunda binlerce adımın gerçekten bir fark yaratıp yaratmadığını bulmak için Beslenme, Diyetetik ve Gıda Bilimi departmanından meslektaşlarıyla beraber üniversite birinci sınıf öğrencileri üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırmacılar çalışmanın bir parçası olarak, adım sayma deneyine katılan 120 kadın birinci sınıf öğrencisini üniversitedeki ilk 6 ayları boyunca analiz etti. Katılımcılar bu kapsamda 24 hafta boyunca haftada 6 gün, günlük 10 bin, 12 bin 500 veya 15 bin adım attı.

Adımlara ilave olarak, araştırmacılar öğrencilerin aldığı kaloriyi ve kiloyu da takip etti.

Journal of Obesity isimli hakemli bilim dergisinde yayımlanan bulgulara göre, adım sayısı, günde 15 bin adım atanlarda bile öğrencilerin kilo almasına engellemedi.

Araştırmacılar aksine, süreç sonunda öğrencilerin ortalama 1,5 kg aldığını tespit etti. Bu miktar, daha önceki araştırmalara göre, öğrencilerin okuldaki ilk yıllarında genellikle aldığıyla aşağı yukarı aynı.

Araştırmacılar, “Her bir adım tavsiyesiyle fiziksel aktivite giderek arttığı ve fiziksel aktivite, enerji harcamasını artırıp enerji dengesini değiştirdiği için adım gruplarının aldığı kilolar arasında fark olmaması şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın başyazarı BYU’da Egzersiz Bilimi Profesörü Bruce Bailey, şu sonuca vardı:

Sadece egzersiz yapmak, her zaman en etkili kilo verme yolu değil. Eğer adımlarınızı sayarsanız, bu fiziksel aktiviteyi artırmada yarar sağlayabilir. Ancak çalışmamız bunun kiloyu korumaya veya kilo almayı önlemeye dönüşmeyeceğini gösterdi.

Öte yandan araştırmacılar, artan adımların, öğrencilerin “fiziksel aktivite örgüsü” üzerinde genel olarak olumlu bir etki anlamına geldiğini belirterek “duygu ve sağlık bakımından başka yararları olabileceğini” ifade etti.

Bailey, “Adım tavsiyelerinin en büyük yararı, insanları hareketsiz yaşam tarzının dışına çıkarmak oluyor” dedi.

Tek başına kilo almayı engellemese bile daha fazla adım sizin için her zaman daha iyi.

Günlük 10 bin adım atmanın faydaları üzerine gerçekleştirilen eski çalışmalar da söz konusu tekniğin kilo üzerinde bir etkisinin bulunmadığı ve kuvvetli egzersizin genelde daha faydalı olduğunu tespit etmişti.