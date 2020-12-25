‘Yapay Güneş’ KSTAR dünya rekoru kırdı

Güney Kore’de geliştirilen Yapay Güneş KSTAR, 20 saniye boyunca çalışarak 100 Milyon santigrat derece ulaştı ve dünya rekoru kırdı. Küresel Isınma’ya neden olan konvansiyonel yöntemlerin yerini alması beklenen temiz enerji kaynağı nükleer füzyon üzerindeki çalışmalar hızla devam ediyor.Bu alanda çalışmalarını hızlandıran Güney Kore’nin KSTAR (Korean Superconducting Tokamak Advanced Research) isimli sistemi dünya rekoru kırdı.

KSTAR 100 milyon santigrat derecenin üzerinde 20 saniyeden fazla çalışmayı başarabilen ilk füzyon oldu.