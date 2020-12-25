‘Yapay Güneş’ KSTAR dünya rekoru kırdı

G\u00fcney Kore\u2019de geli\u015ftirilen Yapay G\u00fcne\u015f KSTAR, 20 saniye boyunca \u00e7al\u0131\u015farak 100 Milyon santigrat derece ula\u015ft\u0131 ve d\u00fcnya rekoru k\u0131rd\u0131.\r\nG\u00fcney Kore\u2019de geli\u015ftirilen Yapay G\u00fcne\u015f KSTAR, 20 saniye boyunca \u00e7al\u0131\u015farak 100 Milyon santigrat derece ula\u015ft\u0131 ve d\u00fcnya rekoru k\u0131rd\u0131. K\u00fcresel Is\u0131nma\u2019ya neden olan konvansiyonel y\u00f6ntemlerin yerini almas\u0131 beklenen temiz enerji kayna\u011f\u0131 n\u00fckleer f\u00fczyon \u00fczerindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar h\u0131zla devam ediyor.\r\nBu alanda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131ran G\u00fcney Kore\u2019nin KSTAR (Korean Superconducting Tokamak Advanced Research) isimli sistemi d\u00fcnya rekoru k\u0131rd\u0131.\r\n\r\nKSTAR 100 milyon santigrat derecenin \u00fczerinde 20 saniyeden fazla \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 ba\u015farabilen ilk f\u00fczyon oldu.\r\n2 y\u0131l \u00f6nce ger\u00e7ekle\u015ftirilen deneylerde KSTAR, 100 milyon santigrat derece \u00fczerinde sadece 1,5 saniye \u00e7al\u0131\u015fabilmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n