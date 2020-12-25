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‘Yapay Güneş’ KSTAR dünya rekoru kırdı

25 Aralık 2020
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Güney Kore’de geliştirilen Yapay Güneş KSTAR, 20 saniye boyunca çalışarak 100 Milyon santigrat derece ulaştı ve dünya rekoru kırdı.



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25 Aralık 2020


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