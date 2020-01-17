Yaşam

Yangından sağ kurtulan koala ölen arkadaşının başında ‘yas tuttu’

17 Ocak 2020

Avustralya’da aylardır kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlar sürerken, sosyal medyada bir koalanın ölen arkadaşının başında ellerini yüzüne götürerek adeta yas tuttuğu fotoğraf yürekleri burktu.

Avustralya’da aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle kontrolden çıkan yangınlar nedeniyle ülkeye özgü hayvanlardan koalaları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son olarak ülkenin Kanguru Adası’nda çekilmiş bir fotoğraf yanıp kavrulan ülkede hayvanların çektiği acıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Fotoğrafta, ırmağın kenarında yanarak hayatını kaybetmiş bir koala, başında ise yüzünü elleriyle kapatmış, adeta arkadaşının başında yas tutan başka bir koala görülüyor.

Fotoğrafı çeken ve arkadaşının başında üzüntüyle bekleyen koalayı kurtaran Uluslararası İnsani Toplum Derneği’nden (Humane Society International) Kelly Donithan, “Bir hayvan kurtarıcısı olarak tanık olduğum en zor sahnelerden bir tanesiydi” diye konuştu.

Donithan, arkadaşının başında üzülen koalanın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını söyledi.

‘Ölmüş yavrularını keselerinde taşıyorlar’

Yaşayan bir hayvanla karşılaşmanın ‘bir mucize’ olduğunu belirten Donithan, “Her gün yaptığımız arama ve kurtarma çalışmalarında hâlâ canlı, yaralı, şaşkın veya travmatize olmuş hayvanlar buluyoruz ve onlara yardım edebilmek bizi mutlu ediyor” dedi.

“Ölen hayvan sayısı o kadar fazla ki, hayatta kalabilenler de ölülerle birlikte yaşamak zorunda kalıyor” diyen Donithan, “Ölmüş bir yavruyu hala kesesinde taşıyan koalalarla karşılaşmak nadir görülen bir şey değil, kolalar Avustralya’ya özgü diğer kayvanlar gibi değil, onlar dayanışma içinde yaşar” ifadelerini kullandı.

Avustralya genelinde yangınlar nedeniyle şimdiye kadar 10 milyon hektara yakın alan zarar gördü, 2 bini aşkın ev kül oldu, yarım milyar civarında hayvan da öldü. Bu hayvanlar arasında koalaların dışında, kangurular ve kangurugiller familyasından fırça kuyruklu kaya valabileri de yer alıyor.

Öte yandan, bazı bölgelerinde  ‘felaket durumu’ ilan edilen ülkede eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.



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