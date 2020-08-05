Türkiye

Yamanel: Okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir

5 Ağustos 2020
Levent Yamanel

TC Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, “Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir” dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel, tatil beldelerinde oluşan kalabalığın, okulların açılıp açılmayacağına nasıl etki yapacağını değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, sürecin çok dinamik olduğunu belirterek, “Vaka sayıları gün gün takip ediliyor. Vaka sayıları artış gösterirse okulların açılmasıyla ilgili de yeni kararlar alınabilir. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer yeni kararlar alınabilir” diye konuştu.

“Türkiye’nin ‘R’ değeri 1’in üzerine çıktı”

Prof. Dr. Yamanel, Türkiye’nin R değerine (virüs bulaştırma katsayısı) ilişkin, “Türkiye’nin R değeri 1’in altına inmişti. Son artışlar ile R değeri 1’in üzerine çıktı. ‘R değerinin 1’in üzerine çıkması’ demek yayılımın artışını gösteren bir durum. Şu an da ikinci pik riski söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Eğer tatil beldelerinden bir yayılım söz konusu olursa o zaman birinci pikin üzerine ikinci artış da söz konusu olabilir” yorumunu yaptı.

Yamanel, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı günlük Koronavirüs tablosunda yapılan değişiklikle ilgili, “Bu değişikliğin amacı, bütün dünyada kullanılan tabloya eşlik etmek o nedenle yapıldı. Ağır hasta, ciddi hasta kategorisi eklendi. Yoğun bakım hastası ve entübe hasta sayıları da bu ciddi hastaların içine koyuldu” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’deki aşı çalışmalarına da değinen Yamanel, “Türkiye’de 2 aşı çalışması çok önemli yol katetti. Çalışmanın fazları devam ediyor. 4-6 ay sonra aşı insanlar üzerinde denenecek duruma gelebilir” düşüncesini dile getirdi.

Prof. Dr. Yamanel, sonbaharda görülen mevsimsel grip ile Koronavirüs’ün karıştırılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Koronavirüs grip benzeri bir tablo yapıyor. Bu nedenle tabi ki de mevsimsel grip ile karışacak. Bunun karışmaması için mümkün olduğu kadar grip aşısının olunması gerekir. Koronavirüs ile mevsimsel gribi birbirinden çok önemli ayıran şeyler yok. Ama Koronavirüs’ün yaptığı enfeksiyonda özellikle tat ve koku almada bozukluk meydana geliyor. Bu gripte de meydana geliyor ama Koronavirüs enfeksiyonlarında daha fazla oluyor. Koronavirüs ciddi enfeksiyon yapabilen ve hızla ilerleyen bir hastalık. Kendilerinde grip benzeri bulgular olan insanların müracaat edip bir hekim tarafından değerlendirilmeleri gerekir.”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı

30 Temmuz 2020
Photo of TC Milli Savunma Bakanı Akar’dan ‘Doğu Akdeniz’ mesajı

TC Milli Savunma Bakanı Akar’dan ‘Doğu Akdeniz’ mesajı

30 Temmuz 2020
Photo of “Hakkımızı mutlaka kullanacağız”

“Hakkımızı mutlaka kullanacağız”

29 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı

29 Temmuz 2020
Photo of TC. Milli Piyango çekilişi gerçekleştirildi

TC. Milli Piyango çekilişi gerçekleştirildi

29 Temmuz 2020
Photo of FETÖ’nün darbe girişiminde KKTC’de yaşananlara ilişkin davada karar

FETÖ’nün darbe girişiminde KKTC’de yaşananlara ilişkin davada karar

29 Temmuz 2020
Photo of Akar: Türkiye’yi dışarıda tutan enerji projeleri başarısızlığa mahkumdur

Akar: Türkiye’yi dışarıda tutan enerji projeleri başarısızlığa mahkumdur

29 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti

28 Temmuz 2020
Photo of Türkiye Doğu Akdeniz’deki doğalgaz faaliyetlerini askıya aldı

Türkiye Doğu Akdeniz’deki doğalgaz faaliyetlerini askıya aldı

28 Temmuz 2020
Photo of Jigolo çetesi paraları KKTC’de yemiş

Jigolo çetesi paraları KKTC’de yemiş

28 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı