Yalova’nın eski Başkanı Zorlu vefat etti

Yalova Spor Kulübü’ne başkan ve yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden çok değerli insan Salih Zorlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Yalova sevdalısı Salih Zorlu başkana Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz.

Yalova Spor Kulübü mesajı şöyle.

SALİH ZORLU BAŞKANI KAYBETTİK

Yalova Spor Kulübü’ne başkan ve yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden çok değerli insan Salih Zorlu’yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma tanrıdan rahmet yaslı ailesine ve camiamıza sabırlar dileriz. Yalova sevdalısı Salih Zorlu başkanımızın emeklerini bu camia unutmayacak. Işıklar yoldaşın olsun SALİH ZORLU BAŞKAN💛💙