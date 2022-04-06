Yalınkaya: Yarın örgütlü olduğumuz belediyelerde greve gideceğiz

Belediyelerin Meclis önündeki eylemi devam ediyor… BES Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Dev-İş Başkanı Koral Aşam açıklama yaptı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, UBP’li vekillerin gelmemesi nedeniyle gün boyu komitenin toplanamadığını belirtti. Yalınkaya “Hükümet ısrarla bu tasarıyı komiteden geçirmeye çalışıyor. Bu tasarının Meclis genel kuruluna gelmemesi için mücadelemizi artıracağız. Bu tasarının geçmemesi için örgütlü olduğumuz belediyelerde greve gideceğiz.” dedi.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam “Hükümetin bir dayatması var. Hiçbir uzlaşıya yaklaşmıyor. Bu dayatma belediye ve emekçilerine yapılıyor. Yarın örgütlü olduğumuz belediyelerde greve gidip Lefkoşa’ya geleceğiz. Sn. Berova’nın tasarıyı madde madde görüşüp oylamaya geçmesi nedeniyle komiteyi terk ettik.” dedi.

Yalınkaya tekrar söz alarak Hükümetteki bazı milletvekillerinin belediyelerin kapatılmasına karşı olduğunu ancak Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun yerini sağlamlaştırmak ve Türkiye’den para almak için reformu geçirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Komite 5.5 saat gecikmeyle toplandı

‘Belediyeler Reformu’nun görüşüleceği İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı, UBP’li Komite üyelerinin katılması sonrası, 5 buçuk saatlik gecikmeyle başladı.

Saat 10.00’da başlaması gerekirken UBP’li üyelerin katılım göstermemesi nedeniyle bir türlü toplanamayan Komite, saat 15.20 sıralarında tüm tarafların masaya oturmasıyla çalışmaya başladı.

Belediye emekçilerinin Meclis önündeki gergin bekleyişi sürüyor.